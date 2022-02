F1, Zak Brown deluso: "In Bahrain ancora di discuterà di Abu Dhabi"

08-02-2022 16:29

Non avevamo dubbi che sarebbe finita così. I lunghissimi tempi decisionali della FIA in merito a quanto successo nell’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi farà si che il verdetto finale sulla famosa indagine interna partita lo scorso gennaio sul caso Verstappen-Hamilton verrà divulgato solamente all’inizio del primo GP della stagione 2022, in Bahrain.

Questo non rende molto felice il capo della McLaren Zak Brown:

“Sono deluso, perché le decisioni arriveranno nel primo weekend della stagione – ha detto Brown a Sky Sports. Non penso ci voglia tutto questo tempo per fare un’indagine, sarebbe bello andare in Bahrain parlando soltanto della prima gara della nuova stagione, non dell’ultima di quella passata. Comunque, tutto quello che sta accadendo è un’occasione per far guadagnare credibilità alla Formula 1: non è la prima volta che un arbitro fa una chiamata controversa. Questa è stata piuttosto decisiva, ma credo che lo sport imparerà tanto da questo episodio”.

