Fabio Lopez colpisce ancora: allenerà in Vietnam

Una nuova interessante avventura in Asia per Fabio Lopez. Il tecnico romano ha messo nero su bianco con il Thanh Hoa, club della massima serie del Vietnam. "Sono molto contento, approdo in un campionato competitivo – ha detto a Sportal.it -: in Asia ho sempre fatto bene e sono convinto di poter svolgere un ottimo lavoro anche qui".

"Con la società siamo già all’opera per un calciomercato di livello" ha aggiunto Lopez, che in passato ha lavorato in Indonesia, Malesia, Maldive, Oman e Arabia Saudita ed è anche stato il commissario tecnico del Bangladesh, con cui ha partecipato alle qualificazioni per il Mondiale del 2018.

SPORTAL.IT | 23-11-2019 17:29