Fabio Quartararo: "A dicembre ho avuto il Covid"

Attraverso il proprio profilo Twitter Fabio Quartararo ha annunciato di aver contratto il Covid nel mese di dicembre 2020.

Il pilota francese, che per il 2021 è stato scelto dal team ufficiale Yamaha in MotoGp, ha però aggiunto di aver superato rapidamente la malattia e di essere adesso in ottima forma.

“Après avoir attrapé le Covid en décembre j’ai perdu pas mal de condition physique mais je suis à nouveau à 100%” ha scritto Quartararo. “A dicembre ho contratto il Covid e ho perso un po’ di condizione, ma adesso sono di nuovo al 100%”.

Non ci dovrebbero quindi essere problemi per la presenza di Quartararo ai test di Losail, previsti a inizio marzo.

OMNISPORT | 11-02-2021 15:59