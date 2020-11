Federazione Motociclistica Italiana: Copioli confermato

Nel corso della Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FMI, svoltasi in modalità online da Riccione (RN), Giovanni Copioli è stato confermato presidente della Federazione Motociclistica Italiana: è stato eletto in prima votazione con 8.534 voti su 9.123 disponibili.

“Il risultato di oggi è per me e per tutta la squadra FMI una grande soddisfazione – ha detto Copioli -. E’ la testimonianza che Moto Club e Tesserati hanno apprezzato il lavoro svolto negli ultimi quattro anni e soprattutto un forte segnale di fiducia per il prossimo mandato. Purtroppo non abbiamo potuto svolgere questo evento in presenza, condividendo la passione con tutto il nostro mondo, ma appena possibile incontrerò gli appassionati sul territorio in modo da condividere lavoro e idee. Sono particolarmente felice del fatto che la squadra del Consiglio Federale sia stata confermata e ciò ci consentirà di lavorare secondo una forte unione di intenti. Concludo ringraziando il sindaco di Riccione, Renata Tosi, per l’ospitalità riservataci, tutte le personalità e i piloti che sono intervenuti tramite video”.

