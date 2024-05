Europa League, Bayer Leverkusen-Roma: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Giallorossi chiamati all'impresa contro l'ancora imbattuto Bayer Leverkusen nella semifinale di ritorno di Europa League: le scelte di De Rossi

Dentro o fuori, non esistono altre strade. La Roma è chiamata all’impresa nella semifinale di ritorno di Europa League contro il finora imbattuto Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. La trasferta in Germania contro la squadra che ha dominato la Bundesliga impone all’undici di De Rossi un’unica possibilità: andare oltre la perfezione per ribaltare il ko dell’andata (0-2) subito all’Olimpico.

Bayer-Roma, orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Il ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma si giocherà giovedì 9 maggio, alla BayArena, con fischio d’inizio fissato alle 21:00. Come per la sfida d’andata, anche in questo caso il big match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1. E non solo: perché anche Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252), e Dazn manderanno in onda la sfida che vede i giallorossi chiamati alla rimonta. Per quanto riguarda la copertura in streaming dell’evento, sarà possibile seguire Bayer Leverkusen-Roma su RaiPlay, SkyGo, Now e Dazn.

Partita Europa League 2023/24: Bayer Leverkusen-Roma

Data e orario: giovedì 9 maggio ore 21:00

Diretta tv: Rai 1, Sky, DAZN

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, DAZN, NOW

Bayer-Roma, le probabili formazioni: le scelte di Alonso e De Rossi

Qui Bayer Leverkusen

Rispetto al primo atto della semifinale all’Olimpico, Xabi Alonso sembra orientato a lanciare dal primo minuto Boniface, autore di 19 gol e 10 assist tra le varie competizioni. Il centravanti nigeriano sarà supportato da Wirtz, che nella capitale ha dimostrato tutto il suo valore, e Adli. Tra i pali il portiere di coppa Kovar, che sarà protetto dal terzetto formato da Tapsoba, Tah e Hincapié. In mediana, da destra a sinistra, la freccia Frimpong, tra i migliori nel match d’andata, Andrich, Xhaka e Grimaldo, protagonista assoluto della stagione trionfale delle aspirine.

Qui Roma

Gli occhi sono tutti puntati su Dybala, uscito malconcio dalla sfida con la Juve. L’argentino dovrebbe recuperare per la partita più importante dell’anno, altrimenti De Rossi potrebbe decidere di puntare su Zalewski. Solito 4-3-3 per la Roma: Svilar tra i pali, quindi il ritorno di Celik sulla destra al posto di Karsdorp, il cui errore ha spianato la strada al successo dei tedeschi, Mancini, Ndicka e Spinazzola, favorito su Angelino. In mezzo al campo Cristante, Paredes e Pellegrini, con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy nel tridente.

Bayer Leverkusen-Roma, ecco le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi

Bayer Leverkusen-Roma: la designazione arbitrale

Ad arbitrare la semifinale di ritorno di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma sarà l’olandese Danny Makkelie, coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries; Serdar Gözübüyük il quarto uomo. Completano la squadra Rob Dieperink (Var) e Pol van Boekel (Avar).

Tre i precedenti di Makkelie con i giallorossi: il bilancio è di due vittorie e una sconfitta. Il 12 febbraio l’ultima volta che il fischietto olandese ha diretto la Roma: in quella circostanza la squadra allora allenata da Di Francesco mandò al tappeto il Porto (2-1) nell’andata degli ottavi di Champions con doppietta di un super Zaniolo.

