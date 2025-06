Roland Garros, con Sinner e/o Musetti finale in chiaro: l’apertura di Discovery dopo le polemiche di Binaghi

In caso di approdo in finale di almeno uno tra Sinner e Musetti, l'atto conclusivo del Roland Garros potrebbe essere trasmesso in chiaro, il tutto dopo le polemiche di Binaghi

Nonostante gli slam non rientrino ancora negli eventi ufficialmente considerati di importanza nazionale, Warner Bros Discovery starebbe prendendo seriamente in considerazione di trasmettere in chiaro la finale del Roland Garros in caso a disputarla ci sia almeno uno tra i due semifinalisti italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il tutto dopo le polemiche del presidente della Federazione italiana Angelo Binaghi.

Buone notizie per gli appassioni, possibile finale Roland Garros in chiaro

Arrivano ottime notizie per gli appassionati italiani di tennis sprovvisti di un abbonamento a una pay-tv per seguire lo slam parigino. Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, Warner Bros Discovery, proprietaria dei canali Eurosport dove vengono trasmesse le partite del French Open, sarebbe infatti intenzionata a trasmettere in chiaro su NOVE la finale di singolare maschile del Roland Garros.

Il tutto ovviamente a patto che almeno uno tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti vinca la propria semifinale, eventualità certamente non scontata visto il livello degli avversari che si ritroveranno di fronte – Novak Djokovic e Carlos Alcaraz – ma nemmeno così remota, e che i propri partner italiani diano il nulla osta.

Le polemiche di Binaghi contro le pay-tv

Una decisione che arriva a distanza di poche ore dalle nuove polemiche del presidente della Federazione Tennis e Padel italiana Angelo Binaghi, che in una nota si era lamentato della mancata copertura in chiaro della semifinale tra Musetti e Alcaraz. Questo non è certo il primo attacco del dirigente sardo, che da tempo spinge affinché anche i tornei dello slam vengano inseriti tra gli eventi di importanza nazionale della delibera dell’Autorità Garante delle Comunicazioni, la cui lista stilata risale al 2012.

I precedenti

L’eventuale finale del Roland Garros in chiaro non rappresenterebbe comunque un unicum in Italia. Già nel 2015 Eurosport decise di trasmettere su Deejay TV la finale femminile tutta italiana dello US Open tra Flavia Pennetta – poi vincitrice – e Roberta Vinci. La stessa cosa si verificò poi nel 2021 in occasione della finale tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic a Wimbledon. In quel caso fu Sky a trasmettere in chiaro il match sul proprio canale TV8.