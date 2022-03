Federer allo scoperto: "Rientro a fine estate o inizio autunno"

05-03-2022 13:44

Ospite nel parterre della Coppa del Mondo di sci, nella sua Svizzera, il campione del tennis Roger Federer ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, parlando del proprio stato di salute: “Sto bene – ha detto ai microfoni della tv svizzera -. Ho camminato con le stampelle per 2 mesi e ho dovuto ricominciare tutto da capo. Ma era la cosa giusta. Il ginocchio non andava più bene dopo Wimbledon. Non potevo continuare così”.

Qualche giorno fa Severin Luthi, capitano della Nazionale elvetica e amico del 20 volte vincitore di Slam, non ha dato buone notizie: “Federer sta lavorando attivamente, cerca di fare sempre di più rinforzando il tono muscolare non solo di gamba e ginocchio, ma di tutto il corpo. La cosa più importante per lui è tornare gradualmente in campo, ma ora come ora non riesco a immaginare di vederlo giocare a Wimbledon. Anche se non posso dire che sia impossibile. Penso che la situazione sarà più chiara intorno ad aprile, solo allora potrò sapere a che punto è il mio fisico. Finora, non riesco ancora a correre. Non posso scattare da fermo, né frenare bruscamente. Spero di poter ricominciare a farlo nelle prossime settimane per vedere come il corpo reagisce”.

Federer si è esposto adesso in prima persona: “Sto ricostruendo tutto e, lentamente, inizio a pensare al mio ritorno. Ma per il rientro c’è tempo, non voglio mettermi fretta. probabilmente sarà a fine estate, o inizio autunno”. Probabilmente alla Laver Cup di cui è “sponsor” e dove vorrebbe anche giocare in doppio con l’amico Rafa Nadal. Federer però ha confermato le ultime voci: non sarà presente a Wimbledon.

