Federer, Djokovic: "Il suo comportamento dentro e fuori dal campo gli ha permesso di essere amato dal pubblico"

24-09-2022 11:09

Anche Novak Djokovic ha voluto tributare un pensiero ad uno dei più grandi tennisti degli anni Duemila, ovvero Roger Federer, ritiratosi dall’attività agonistica dopo aver disputato la Laver Cup: “Quando dice addio un campione come Roger, è un triste momento per il tennis e lo sport in generale. Il modo in cui si è comportato dentro e fuori dal campo gli ha permesso di essere molto amato dal pubblico in tutto il mondo, meritandosi questa popolarità. Con la sua personalità carismatica ed i successi vinti ha fatto innamorare anche chi non segue questo sport. La Laver Cup è l’unica competizione in cui siamo compagni di squadra, perchè usualmente siamo avversari ed ognuno ha il suo team e differenti abitudini. Questa ci ha dato l’abitudine di misurarci sotto un altro aspetto. Se potessi scegliere cosa prendere di lui, prenderei il suo dritto ed il servizio, davvero potente”, ha spiegato il serbo in una intervista ad Eurosport.