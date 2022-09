Federer: ecco la data ufficiale del suo rientro in campo

06-09-2022 15:45

Dopo più di un anno di assenza dai campi da gioco, dai tornei e dagli slam, le’x numero uno del mondo, lo svizzero Roger Federer, ha sciolto gli ultimi dubbi inerenti il suo ritorno in campo.

l’ultimo match giocato dal campione svizzero risale a Wimbledon 2021. Dopo aver superato la prima settimana del Grande Slam inglese, il vincitore di otto titoli all’All England Club si è arreso ai quarti di finale contro Hubert Hurkacz.

Dopo questo lungo stop che è servito al campione svizzero per recuperare dai suoi infortuni, è ormai imminente il rientro alle gare.

La prima tappa del rientro sarebbe la Laver Cup: nel weekend dal 23 al 25 settembre, Roger Federer è impegnato con il magico team Europa, dove giocherà al fianco di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray. Dopo questa manifestazione, ideata tra l’altro proprio da Federer, il tennista svizzero tornerà a giocare un torneo ufficiale e lo farà a Basilea: il torneo 500 si disputerà infatti dal 22 al 30 ottobre.

Tanti i protagonisti attesi: da Alcaraz a Musetti passando per Casper Ruud, e il numero uno canadese, Felix Auger-Aliassime.

Federer quindi, sarà presente nella propria città natale, dove dovrà difendere il titolo: la vittoria del 2020 è l’ultima del torneo, che è stato fermo per due anni per via della pandemia Covid.