Federer: "Non riuscivo a non seguire lo sport in riabilitazione"

In un’intervista con l’emittente SRF, Roger Federer che ha da poco annunciato il suo ritorno in campo ha parlato dei mesi lontani dal tennis.

Mesi in cui, a differenza di quello che pensava non è mai riuscito a staccare completamente la testa dal mondo delle competizioni.

“In realtà pensavo che non avrei seguito molto lo sport e che sarei stato più occupato con i miei figli e la mia riabilitazione. Sono stato sorpreso però dal fatto che in realtà ero spesso curioso di controllare i risultati e avevo proprio voglia di guardare le partite. Normalmente non lo faccio affatto se non partecipo a un torneo”.

OMNISPORT | 03-02-2021 18:06