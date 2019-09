Federica Pellegrini conferma l'addio: "Ecco perché lascerò"

Federica Pellegrini ha confermato che non tornerà sui suoi passi e che lascerà l’attività agonistica al termine delle Olimpiadi che nel 2020 andranno in scena in Giappone, a Tokyo.

“Sono felice perché in tanti mi chiedete sempre di andare avanti, significa che siete affezionati a me e anche io vi porterò nel cuore – ha detto a Milano in occasione di un evento legato alle lenti Transitions, di cui è testimonial -. Non vuole dire che lascerò il nuoto definitivamente ma l’atleta lo si deve fare al massimo delle proprie capacità fisiche e mentali. I 32 anni li compirò pochi giorni dopo la conclusione delle Olimpiadi di Tokyo sono un’età veramente avanzata, contando che io comunque ho disputato la mia prima Olimpiade che ne avevo sedici e la prossima sarà la quinta. Quindi, veramente, quello che volevo fare nel nuoto l’ho fatto. Devo dire che quest’anno è stata l’apoteosi”.

“Mi piace vincere e che la gente mi riconosca, ma ho bisogno di normalità, magari con dei figli e una mia famiglia – ha aggiunto la campionessa -. In questo momento sto sperimentando una nuova esperienza televisiva con Italia’s Got Talent, in cui sono un giudice buono dietro un banco. Per me è stato un po’ come scoprire un altro mondo, non so dire se quello sarà il mio futuro, ma spero vada avanti”.

L’International Swimming League, nuova spettacolare manifestazione di nuoto che prenderà il via settimana prossima da Indianapolis, per poi spostarsi a Napoli, Londra e concludersi a Las Vegas per le spettacolari finali, “sarà un po’ come la Champions del calcio” ha poi detto Federica. “L’Isl inizia come esperimento, ma sarà il futuro del nuoto perché è una gara spettacolare – ha concluso la ‘Divina’ – Magari si evolverà e diventerà importante. L’obiettivo è quello di crescere a livello di show e di attenzione non solo per un grande evento all’anno ma per una serie di eventi”.

