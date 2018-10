Federica Pellegrini: fulmini, saette e tanta sensualità

Sempre più social, Federica Pellegrini è la più mattiniera di tutte. Alle sette del mattino è già in piedi a postare storie di vita quotidiana, una vita spesa a condividere insieme ai suoi tantissimi follower anche gli aspetti più personali della giornata. E allora se il buongiorno si vede dal mattino possiamo stare certi che per Federica anche questa sarà una fantastica giornata. Toni sempre scherzosi, con la foto di stamattina che vede la campionessa olimpica di nuoto sfoggiare un maglione nero con due piccole saette all’altezza del seno e una didascalia che recita per l’appunto: “Oggi… Fulmini e saette”.

Ovviamente il messaggio è più riferito al mood del giorno che al maglioncino che probabilmente non avrà utilizzato realmente per uscire di casa. A completare il quadretto un paio di occhiali da vista molto particolari, grandi e stravaganti che però non depauperano la bellezza senza confini della splendida nuotatrice. E i fan di Fede non hanno aspettato un solo attimo: migliaia di clic e commenti, per la maggior parte positivi, anche perché la Pellegrini nonostante la mise scherzosa in questo periodo appare molto più sexy del solito. Sarà la vita da single, ma in questi giorni Federica Pellegrini riesce a trasudare seduzione anche in foto, anche quando si veste volutamente male con maglioncino da scuola elementare e occhiali da segretaria. La sensualità della bocca e dello sguardo ha mandato in visibilio i follower che non hanno disdegnato rumorosi complimenti, inviti a cena e persino qualche richiesta di matrimonio.

SPORTEVAI | 18-10-2018 12:13