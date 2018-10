Federica Pellegrini spiega perché non è antipatica

Federica Pellegrini ci tiene a dirlo: sbaglia chi la reputa antipatica. “Chi lo pensa è perché non mi conosce. Certo se mi intervistano in piscina posso apparire fredda, distante. Ma è solo perché sono totalmente concentrata su quello che sto facendo. Fuori, penso di essere diversa. Credo da qualche parte di avere ancora la mia prima borsa da allenamento e la prima tuta che ho indossato in Nazionale” racconta in una lunga intervista concessa a ‘Famiglia Cristiana’.

“Mia mamma in questi mesi ha spinto molto perché nella mia vita facessi altro, insomma, che prima o poi le dessi un nipotino… (ride, ndr). Però lei stessa mi ha detto: “Va bene, Fede… aspetterò altri due anni”. E io le ho risposto che nel frattempo spero anche di trovare la “materia prima”, la persona giusta con cui realizzare i suoi e i miei desideri” aggiunge la campionessa del nuoto.

“Mi piacciono i thriller, anche se un amico per i miei trent’anni mi ha regalato tre libri, tra cui Novecento di Alessandro Baricco e l’ho divorato. Non sapevo che da lì era stato tratto il film La leggenda del pianista sull’oceano. Mi ha sempre incuriosito, ma non l’ho mai visto. Ora lo farò. Diciamo che potrei fare la regista di film horror, perché i miei sogni sono molto contorti, a volte davvero inquietanti. E poi in questo sono stata contagiata da mia mamma che è una vera appassionata di questo genere. Fin da piccola ho visto questi film con lei, con tutti i traumi che ne sono derivati” prosegue la Pellegrini.

I genitori della nuotatrice hanno appena svolto il cammino di Santiago. “A dire il vero, l’idea iniziale era di farlo tutti insieme, con loro due e mio fratello Alessandro. Poi è arrivata la decisione di proseguire con il nuoto fino a Tokyo. Ma il progetto è solo rimandato”, conclude Federica, che vuole regalare una sorpresa nella kermesse dei Cinque Cerchi che andrà in scena nella capitale nipponica.

SPORTAL.IT | 06-10-2018 09:50