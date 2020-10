Federica Pellegrini, un lockdown cambierebbe tutto: il doloroso annuncio

Federica Pellegrini sta seriamente pensando di abbandonare il nuoto. Situazione che si verificherà nel caso in cui dovesse essere varato un nuovo lockdown causa Coronavirus, e se le Olimpiadi già rimandate nel 2020 dovessero saltare anche nel 2021. Lo ammette lei stessa, in una dolorosa intervista concessa al ‘Fatto Quotidiano’, durante la quale ha parlato della sua positività al COVID-19 e della malattia che ha colpito anche la madre.

“Se arrivasse un altro lockdown, io smetterò di nuotare – ha ammesso la campionessa veneta -. Vero è che ho le spalle larghe, ma se parlo così so quello che dico. Se torna il lockdown annulleranno le Olimpiadi, e io tra tre anni in ogni caso non nuoterò più”.

Federica Pellegrini ha quindi spiegato i retroscena del suo contagio: “Tutto è stato molto strano, perché domenica avevo fatto un tampone molecolare, che aveva dato esito negativo. Poi mercoledì ero andata a nuotare e mi sentivo le gambe doloranti. Il pomeriggio mi è venuto il mal di gola“.

Da lì il tampone positivo: “Era giovedì. In quel weekend mi trovavo a Roma per Italia’s Got Talent, ma eravamo controllatissimi. Mi sono spostata in treno e sono sempre rimasta in albergo. A cena non ho visto nessuna persona estranea alla produzione”.

Quindi il capitolo sulle polemiche legate alla madre, che ha accompagnato a effettuare il tampone nonostante fosse positiva. “Dopo tante cattiverie, chiunque si sarebbe tirato indietro. Io invece ho deciso che continuerò a parlare sui social come e quanto mi pare”, è la promessa di Federica.

Poi un aggiornamento sulla madre: “Sta meglio, stiamo aspettando l’esito del tampone. Penso sia positivo, ma oltre questo mi dispiace per quanto sia rimasta male per questo polverone mediatico. Si è sentita in colpa, poverina”.

OMNISPORT | 24-10-2020 10:42