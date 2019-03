Federico Chiesa coinvolto in un incidente stradale: illeso

L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana Federico Chiesa è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Firenze. L'attaccante viola, alla guida di una Mini Cooper, avrebbe urtato un mezzo a due ruote (uno scooter) tra piazza Puccini e via Baracca: sul posto sono accorsi 118 e polizia municipale. Chiesa è rimasto illeso mentre il motociclista coinvolto nell'incidente è stato soccorso sul posto e ricoverato all'ospedale di Careggi in codice giallo. Lo riporta Sportmediaset.

La polizia municipale sta accertando la dinamica del sinistro, avvenuto fra piazza Puccini e via Baracca: i mezzi si sarebbero affiancati e si sarebbe verificato l'urto in cui lo scooterista è finito a terra.

Chiesa non parteciperà in ogni caso alla partita contro il Torino in programma domenica alla ripresa del campionato della Fiorentina: il gioiello viola non ha ancora recuperato dal problema muscolare che gli ha impedito anche di prendere parte agli ultimi due impegni della Nazionale, e non si è allenato con il resto del gruppo.

"Federico sta molto meglio, non è ancora rientrato in gruppo. Mancano ancora due giorni alla partita, a oggi posso dire che è difficile recuperarlo ma mai dire mai. Dobbiamo tutelare la salute dei nostri giocatori senza rischiarli. Sta meglio rispetto a quando è tornato dalla Nazionale, ma è veramente difficile che recuperi per domenica", sono le parole di Pioli in conferenza stampa.

Pioli oltre all'attaccante dovrà rinunciare anche ad Edimilson, anch’esso alle prese con problemi muscolari ed assente nell’ultima sessione di allenamento. Probabile un 4-3-3 contro i granata nel quale Veretout agirà davanti alla difesa, mentre in attacco Mirallas prenderà il posto di Chiesa con Simeone punta centrale e Muriel spostato a sinistra.

SPORTAL.IT | 29-03-2019 19:45