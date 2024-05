Milan, il gesto di Tomori fa impazzire Pellegatti: tifosi scatenati sul web

Il difensore con il Genoa è incappato in una giornata no, troppi errori ma c'è un particolare che provoca la rabbia anche dello storico telecronista

La sua media voti sui giornali si aggira sul 4,5. Fiyako Tomori è stato tra i peggiori in campo nel 3-3 del Milan contro il Genoa di ieri a San Siro: colpevole sul primo rigore ma non solo, si lascia scappare quasi sempre l’avversario ed appare spesso fuori posizione. Non è la prima volta che l’ex difensore del Chelsea incappa in una giornata no, ma a far infuriare i tifosi, anche un particolare è stato notato da tutti in occasione del suo primo strafalcione.

Cesari spiega perché è da rigore il fallo di Tomori

Ci si riferisce all’azione del rigore in avvio in favore del Grifone. A Pressing, su Italia1, lo spiega l’esperto moviolista di Mediaset, Graziano Cesari, che dice: “Dopo 4 minuti c’è chiaramente un rigore per il Genoa solare e incontestabile. Vedete Tomori nettamente in ritardo che cerca l’anticipo che non c’è assolutamente, Tomori va a calpestare il piede di Vogliacco”.

Pellegatti si mette le mani nei capelli per l’errore di Tomori

Dopo questa precisa descrizione interviene trafelato Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan presente in studio. La storica voce di Milan Channel fa notare cosa fa Tomori all’inizio dell’azione e commenta indignato: “Graziano fai rivedere l’azione che mi fa impazzire. Guarda Tomori perchè è in ritardo. Guarda! Non puoi metterti a posto i parastinchi in quel momento. C’è un’azione in corso, non puoi, è chiaro che non arriva bene, parte già in ritardo in partenza”.

La rabbia dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni sul web, il difensore finisce nel ciclone delle critiche: “Tomori è senza vergogna. È senza vergogna. Stasera stai muto e vai negli spogliatoi” e poi: “Tomori immobile. Sistemava il parastinchi, come se non ci fosse una situazione di pericolo con loro in attacco. Rejinders ancora peggio, segue il suo uomo, poi si ferma, quei 10 metri pesavano” e anche: “Tomori sull’azione del rigore è lì fermo a fare non si sa bene cosa, poi parte in un tentativo disperato per fermare l’azione…effettivamente la ferma, facendo fallo però” e ancora: “Quel Tomori difensore da pallone d’oro? Lui?”

C’è chi scrive: “Se fossero dei top player costanti sarebbero rimasti al Chelsea, Tomori, ed al Real THEO invece sono discontinui, spariscono nei big match ed alternano cose buone a cappellate esagerate che mettono la squadra in difficoltà e/o in inferiorità” e poi: “Spiace dirlo, perché è uno che tiene alla maglia, ma Tomori è un pericolo pubblico. E non da oggi” e anche: “Tomori che disgrazia… Quanti goal che ha sul groppone!” e infine: “Se penso a cos’era Tomori appena arrivato al Milan e in che condizioni è oggi impazzisco di rabbia”.