Federico Dionisi non dimentica Frosinone

Debutto col botto per Federico Dionisi con la maglia dell’Ascoli. Protagonista nella vittoria sul Brescia, l’ex attaccante di Livorno e Frosinone ha steso con una doppietta il Lecce, battuto in casa nell’anticipo della seconda di ritorno.

Intervistato da ‘Dazn’ al termine della partita Dionisi ha parlato proprio dell’imminente partita che lo attende contro il Frosinone, oltre che del successo del “Via del Mare”: “Abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Non ho esitato un minuto quando l’Ascoli mi ha contattato: siamo vivi e abbiamo voglia di lottare, a me basta questo”.

“Ringrazierò a vita Frosinone. Mi hanno dato tantissimo, umanamente e professionalmente. La settimana prossima ci ritroveremo da avversari e sarà una sensazione molto strana, ma non potrò mai avere nulla contro una piazza e un club che mi hanno dato fiducia per diversi anni. Sono uscito con un problema fisico e spero di esserci. Mi dispiace per il fallo di Meccariello, anche quando giocava a Brescia ha fatto un intervento simile ai miei danni e non credo sia una cosa corretta. Ma siamo uomini di campo, tutto finisce quando l’arbitro fischia”.



OMNISPORT | 05-02-2021 23:39