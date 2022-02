Fermate l'orrore: l'appello di lady Malinovskyi commuove il web

24-02-2022 12:09

La guerra è scoppiata. Il via alle operazioni militari in Ucraina è stato annunciato quando in Italia era ancora notte, poco prima delle quattro, dal presidente russo Vladimir Putin. Subito bombe e devastazioni hanno colpito diversi punti sensibili del territorio del paese. Già si contano a centinaia morti, feriti e sfollati, con la prospettiva concreta che sia solo l’inizio di una pericolosa escalation. E chi sta vivendo ancor più col fiato sospeso quanto accade a Kiev e dintorni è un protagonista della serie A.

Ucraina sotto attacco, il dramma di Malinovskyi

Ruslan Malinovskyi, stella dell’Atalanta, sta seguendo dalla Grecia le drammatiche fasi dell’attacco russo al suo paese. Due, per il momento, i messaggi postati su Twitter dall’attaccante, impegnato stasera nel match di ritorno di Europa League sul campo dell‘Olympiacos: un invito a fare donazioni per il popolo ucraino e una mappa dettagliata degli attacchi dell’esercito russo. “L‘Ucraina è sotto attacco ORA. Per favore, diffondete quanto sta accadento e pregate per il nostro paese”.

L’appello di lady Malinovskyi: “Fermate l’orrore”

Ancor più diretto il messaggio su Instagram di Roksana, la giovane moglie del talento ucraino: “Stamattina presto la Russia ha ufficialmente iniziato la guerra sull’intero territorio dell’Ucraina. Le persone sono inorridite e in preda al panico. Tutti i confini sono attualmente chiusi. Piango e prego per il mio Paese, per il nostro popolo e la mia casa. Le notizie russe non dicono la verità. Dicono che stanno proteggendo l’Oriente da noi, ma ci stanno attaccando. Questo è un crimine contro tutta l’umanità, come si può fermare questo orrore?”.

Le parole dei Malinovskyi fanno il giro del web

La testimonianza e gli appelli dei coniugi Malinovskyi in breve sono diventati virali sui social. “Sono con voi nelle mie preghiere, prenditi cura di te fratello”, è il messaggio all’attaccante atalantino di James Maddison del Leicester. “Sempre al tuo fianco Ruslan”, è l’incoraggiamento di un tifoso. “Pray for Ukraine”, si legge in molti messaggi di solidarietà ai due coniugi e alle loro famiglie. Ma ci sono anche degli “infiltrati” pronti a scrivere minacce e messaggi raccapriccianti. “Alcuni interventi fanno accapponire i capelli”, è la considerazione di un follower italiano.

