Fernando Llorente ha annunciato il ritiro

L'ex attaccante di Athletic Bilbao, Juventus, Siviglia e Tottenham ha detto basta a 38 anni

15-05-2023 18:59

Fernando Llorente ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 38 anni. L’ex attaccante spagnolo, che ha vestito in carriera le maglie di Baskonia, Athletic Bilbao, Juventus, Siviglia, Swansea City, Tottenham, Napoli, Udinese ed Eibar ha detto basta all’età di 38 anni.

“Da quando ero piccolo sognavo di diventare un calciatore. Chi lo avrebbe detto che avrei vissuto tutto quello che il calcio è stato in grado di darmi nella mia vita. È stato un viaggio lungo, ma che grazie al sacrificio, all’umiltà e alla passione mi ha permesso di continuare a giocare in grandissime squadre, nelle quali ho sempre cercato di dare il meglio di me. Vorrei ringraziare tutti per le opportunità donatemi e per l’affetto dei tifosi che sempre mi hanno sostenuto in tutti questi anni. Sono stato un privilegiato per aver potuto godere di tutti i preziosi momenti che il gioco del calcio mi ha fatto vivere e per tutte le grandi persone, amici, che durante il viaggio, mi ha fatto conoscere. GRAZIE”, è il suo messaggio sui social.