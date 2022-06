Ferrari, aggiornamenti e paragoni con Leclerc: il punto di Binotto

06-06-2022 15:46

Dopo un weekend di sosta, la Formula Uno è pronta a tornare questo weekend a Baku, sede della quinta edizione del Gran Premio d’Azerbaijan.

Ferrari, quando si vedranno le prossime novità

Per l’occasione, come nelle precedenti tappe, c’è grande curiosità per capire se e quali aggiornamenti porteranno le varie scuderie. Lato Ferrari, Binotto ha sgomberato subito il campo dagli equivoci dichiarando per tempo che la Rossa, tra Azerbaijan e Canada, non porterà alcuna novità.

“Il limite imposto dal budget cap sta decidendo ciò che possiamo fare. Non possiamo sprecare risorse, quindi credo che porteremo aggiornamenti quando ne avremo uno significativo” ha affermato il TP del Cavallino.

“A Monaco abbiamo portato solo una nuova sospensione anteriore per giocare sull’angolo di sterzata, e poi c’è Baku, circuito cittadino, quindi credo che nuovi sviluppi arriveranno per il Gran Premio di Gran Bretagna”.

Ferrari, Binotto accosta Leclerc a un grande del passato

La Ferrari dunque si ritroverà a lavorare con la stessa vettura scesa in pista negli appuntamenti e dunque, nei prossimi Gran premi, a far la differenza saranno più le scelte del team e il talento dei singoli piloti.

Di questo certamente non difetta Charles Leclerc il quale, nelle scorse, ore, è stato accostato da Binotto a un grande della Formula Uno

“Pochi piloti possono reggere la pressione dei tifosi Ferrari in Italia. Leclerc è uno che lo può fare, così come lo era Gilles Villeneuve. Se guardo al modo in cui Charles guida, al suo talento ma specialmente alla passione che ha e alla passione che i tifosi provano per lui penso veramente che incarna il valore di ‘Essere Ferrari’. Gilles è stato un pilota fantastico che è rimasto nei cuori, anche se ha vinto solo sei gare. Aveva un modo speciale di guidare e di comportarsi, più una grande passione. Sono tutte cose che rivedo in Leclerc” ha affermato il dirigente svizzero.

Leclerc e un trend da invertire

Caricato da questo importante paragone, per dimostrare di esserne all’altezza Leclerc dovrà cercare di ritrovare quella vittoria che ormai manca da quasi due mesi. Il successo, nelle ultime uscite, più che in qualifiche è sfumato in gara dove sempre, per vari motivi, il monegasco si è trovato a cedere il passo a Verstappen e alla Red Bull.

Questo ha portato il classe 1997 a compromettere in più di un’occasione le sue ottime performance in qualifica (cinque pole nelle prime sette gare dell’anno, primo a riuscirci da Schumacher nel 2001 che arrivo a 6 nelle prime 8) abbassando la sua percentuale di conversione delle pole in vittorie al 29% (4/14), un trend questo che è da invertire quanto prima se si vuole davvero puntare alla conquista del titolo mondiale.