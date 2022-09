Ferrari, Leclerc: "Difficile fare meglio". Sainz: "Non c'era passo"

04-09-2022 17:56

Dopo tre gare difficili, in Olanda Charles Leclerc è almeno tornato sul podio. Terzo gradino però per il ferrarista, non soddisfatto dopo la corsa: “Credo fosse difficile fare meglio. Abbiamo avuto sfortuna con la Virtual Safety Car, ma forse non sarebbe cambiato niente. Max era troppo veloce e le Mercedes volavano con le dure, noi abbiamo faticato. Dobbiamo accettare questo terzo posto”.

Sulla battaglia con Lewis, Leclerc ha aggiunto: “Stava soffrendo, noi avevamo più grip e siamo riusciti a superarlo. Però sono stati in grado di tenere bene le gomme negli ultimi giri, non è stato semplice”. Sul campionato invece non ha dubbi: “Ora il distacco è molto ampio. Prendiamo una gara alla volta e vediamo cosa sarà possibile fare”.

La corsa è stata ancora più negativa per Carlos Sainz, quinto al traguardo ma alla fine ottavo per una penalità. Queste le parole dello spagnolo a Sky: “Oggi il passo gara non c’era. Analizzeremo il contatto con Hamilton all’inizio. Un paio di incidenti non hanno aiutato. Dobbiamo continuare a imparare”.

“Abbiamo perso tanto tempo con il primo pit stop e poi anche a causa di un unsafe release che non c’era. Poi dobbiamo vedere perché Mercedes e Red Bull hanno più passo rispetto a me”. Sainz ha poi commentato la possibile penalità a Monza: “So che nel piano c’è mettere una nuova Power Unit presto. Speriamo ci dia più passo”.