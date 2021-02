Ferrari: nel 2023 il ritorno a Le Mans

Non è stata evidentemente una decisione facile ne tanto meno d’impulso quella presa dai vertici Ferrari di tornare a gareggiare in Endurance. C’è voluto del tempo e un lungo periodo di analisi prima dell’annuncio ufficiale che rappresenta il primo tassello di un percorso di progettazione e sviluppo che porterà la Rossa al via della 24 ore di Le Mans 2023.

Esattamente 50 anni dopo quel lontano 10 Giugno 1973, giorno in cui venne sventolata l’ultima bandiera a scacchi sulla Ferrari alla 24 ore di Le Mans. Da li in poi, la Rossa di Maranello non ha più disputato ufficialmente la corsa di durata più famosa del mondo, abbandonando un programma dedicato all’Endurance che per decenni il Drake considerava prioritario.

Oggi è ovviamente troppo presto per conoscere il nome della vettura e quello dei piloti che saranno i protagonisti al volante dell’edizione del 2023, ma quello che conta realmente è che è stato compiuto il primo vero grande passo verso il ritorno della Ferrari nei campionati d’eccellenza del motorsport mondiale.

Queste le parole del presidente della Ferrari, John Elkann: “In oltre 70 anni di corse, sulle piste di tutto il mondo, abbiamo portato alla vittoria le nostre vetture a ruote chiuse esplorando soluzioni tecnologiche all’avanguardia: innovazioni che nascono dalla pista e rendono ogni vettura stradale prodotta a Maranello straordinario. Con il nuovo programma Le Mans Hypercar, la Ferrari riafferma il suo impegno sportivo e la determinazione ad essere protagonista nei maggiori eventi motoristici mondiali ”

Non poteva ovviamente mancare un commento di Jean Todt, presidente della Federazione Internazionale dell’Automobilismo, che ha detto: “Non vedo l’ora di vedere questo leggendario marchio impegnato in questo ambizioso progetto”, facendo riferimento alla nuova categoria Lmh.

Ferrari così gareggerà contro altri blasonati marchi che hanno già confermato la partecipazione nella medesima categoria: Porsche, Audi, Peugeot, Toyota, Glickenhaus.

OMNISPORT | 25-02-2021 11:12