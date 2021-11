Ferrari, Sainz: "Nessuno forte in qualifica come Leclerc"

26-11-2021 12:41

Quest’anno, esattamente come l’anno scorso, la Ferrari a due gare dalla fine è a digiuno di vittorie nel mondiale di Formula 1, ma la casa di Maranello è riuscita a cogliere due pole position, entrambe con Charles Leclerc ed entrambe su due circuiti cittadini come Montecarlo e Baku, dove il pilota riesce ancora a fare la differenza rispetto alla vettura, anche se poi nel Principato di Monaco Leclerc non è riuscito a partecipare alla gara di casa di domenica a causa di un botto al termine delle qualifiche del giorno prima. Carlos Sainz, invece, ha conquistato una prima fila a Sochi di fianco a Lewis Hamilton.

E proprio lo spagnolo, in un’intervista a GP Racing, si è lasciato andare a sperticati elogi a Leclerc sulla sua abilità nelle qualifiche: “Penso che Charles sia il migliore in qualifica – ha detto Carlos junior – è uno dei più grandi, se non il più grande presente oggi in F1. Me ne sto rendendo conto solo ora, dato che lo vedo esprimersi ad altissimi livelli. Non parlo solo della velocità, ma anche del fatto che possiede un’etica del lavoro molto buona. È bravo a collaborare con la squadra e, per essere onesto, ha tanti punti di forza che lo rendono un pilota molto forte. È una sfida che mi piace e so che, probabilmente, non c’è nessuno più talentuoso di Charles nel giro secco con una Ferrari”.

