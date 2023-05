Ferrari, Sainz: "Oggi non ero da prima fila"

Il pilota spagnolo: "Il terzo posto non è quello che vogliamo, il nostro obiettivo è fare di più".

06-05-2023 23:28

Nelle qualifiche di Miami, la Ferrari ha ottenuto la seconda fila grazie al terzo tempo di Sainz. Il pilota spagnolo non ha potuto migliorare il proprio tempo: il compagno Leclerc è andato a sbattere contro il muro e il Q3 è terminato 1’36” prima.

Queste le parole di Sainz al termine delle qualifiche: “Sono state qualifiche complicate, non era semplice trovare il giusto feeling con le gomme su questo asfalto e gli errori erano sempre dietro l’angolo. Come se non bastasse c’era anche un vento davvero forte che, per le nostre vetture, è un grosso problema. Penso che nell’ultimo tentativo avrei potuto fare meglio e nel T1 stavo andando molto forte”.

Sainz non è soddisfatto ma ammette: “Il terzo posto non è quello che vogliamo, il nostro obiettivo è fare di più, ma credo che oggi non avrei potuto ottenere la prima fila. Domani? Penso che ci sarà grande battaglia. La gara avrà le incognite del degrado gomme e del caldo. Sappiamo che la domenica è il nostro punto debole, ma dobbiamo lavorare meglio per centrare il podio. Le zone DRS ridotte? Non penso ci daranno una mano contro le Red Bull, loro sono comunque fortissime”.