Ferrari, Sainz: "Vasseur perfetto, sarà felice del mio rapporto con Leclerc"

02-01-2023 14:10

Ai microfoni di Autosprint, Carlos Sainz ha ammesso: “Se ho visto la nuova monoposto? Certo, la ‘seguo’ già da diversi mesi e ho parlato con il nuovo team principal Vasseur. Manca poco ai test, ma fino a quando non vedo gli altri in pista non dico nulla”.

Sainz ha piena fiducia sul nuovo team principal della Ferrari: “Da quello che mi hanno detto e per come l’ho conosciuto, penso che Vasseur sia l’uomo giusto. Lo conoscono tutti nel paddock e sono sicuro che farà bene. Ci sarà un periodo di adattamento, ma Fred conosce molto bene la Formula Uno e anche la Ferrari. Ora ci sarà questa fase di preparazione per poi iniziare a lavorare a regime con lui”.

“Non penso di partire da zero – continua Sainz -. Sono certo che mi troverò bene con lui e che sarà contento di me quando mi vedrà lavorare, del mio rapporto con la squadra e con Charles. Penso che il suo rapporto ben collaudato con Leclerc sarà molto utile a tutti anche per accelerare il suo ambientamento qui”.

Infine, dopo aver seguito il padre alla Dakar, Sainz ha rivelato: “Se sono qua è perché la gara m’interessa e mi piace, non solo perché c’è il mio papà. Si tratta di una gara bellissima, che seguo da oltre quindici anni. Al momento no, sono troppo occupato come tutti sapete, ma in futuro non si sa mai. Ripeto, è una gara che mi piace molto”.