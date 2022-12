Ferrari, Sainz: "Vasseur? Spero un cambiamento in meglio"

14-12-2022 18:04

Nel corso di una visita alla fabbrica-museo della Estrella Galicia a La Coruna, Carlos Sainz ha commentato così l’arrivo del nuovo team principal della Ferrari Fred Vasseur: “È un cambiamento che speriamo sia in meglio, ogni volta che arriva qualcuno di nuovo c’è una motivazione in più per voler fare bene per lui e la squadra farà un altro passo avanti, dobbiamo dargli tempo”.

“La Ferrari – aggiunge – è un gigante di 1.200 o 1.300 persone, e si deve vedere come lavorano tutti, sapere di quali cambiamenti ha bisogno, che non avvengono da un giorno all’altro. Ci vorrà del tempo, mi fido di lui, lo conosco e in passato ha già provato a farmi firmare per andare in Renault, abbiamo negoziato e abbiamo avuto contatti, e ieri l’ho chiamato e ho avuto il mio primo contatto da pilota Ferrari, so che farà bene“.

Ripensando all’ultima stagione, Sainz sorride: “Ci sono tante cose buone, ricorderò la prima pole e la prima vittoria per sempre, poi i 9 podi, grandi momenti ma anche altri molto difficili. L’obiettivo nel 2023 sarà di vivere un maggior numero di momenti alti, correre una stagione dal rendimento costante, con molti punti e pochi ritiri. Se vuoi lottare per il titolo devi vincere le gare ma, soprattutto, devi essere regolare. So come si vince, proverò a farlo più spesso, però serve la regolarità”.