Ferrari, Sainz: "Vedremo se riusciremo a vincere"

18-06-2022 23:50

In Canada la Ferrari riesce a ottenere la seconda fila nelle qualifiche, grazie al terzo tempo di Carlos Sainz. Queste le dichiarazioni dello spagnolo: “Oggi mi sentivo abbastanza bene con la macchina con il bagnato totale”.

“Con la pista che si stava asciugando non sono stato così performante come avrei dovuto – ha continuato Sainz -, commettendo un errore nell’ultimo settore del mio ultimo tentativo. Siamo comunque in terza piazza, attaccheremo e oltre a Verstappen servirà fare attenzione ad Alonso. Cercherò di fare una bella gara e vedremo se riusciremo a vincere“.