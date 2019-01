Ferri sull'Inter: Spalletti? Il problema è un altro

La sconfitta contro il Torino arrivata grazie al colpo di testa di Armando Izzo non è andata giù ai tifosi dell’Inter, che hanno messo nel mirino delle critiche sia la squadra che l’allenatore Luciano Spalletti. A rincarare la dose ci ha pensato un grande ex calciatore nerazzurro, Riccardo Ferri, che ospite in una trasmissione televisiva ha provato ad analizzare quale possa essere il problema della squadra.

Queste le sue parole: “Contro il Torino i giocatori non erano aggressivi e tantomeno concentrati, sono stati bravi i granata ad approfittarne. Secondo la mia opinione il problema di fondo non è tecnico o tattico, le scelte di Spalletti c’entrano poco. Il vero problema in questo momento per l’Inter è lo spogliatoio. Sembra che sia scattato qualcosa di negativo, che si sia completamente rotta l’armonia. Una partita come quella giocata dall’Inter e che è stata completamente sbagliata può essere spiegata solamente in questo modo. Una parziale assoluzione per Luciano Spalletti dunque. Parziale ovviamente perché tocca comunque mantenere unito e coeso il gruppo, ma in un periodo dove il calciomercato impazza e mille storie di mercato confondono tutti le cose si complicano (su tutti il problema legato a Perisic, che avrebbe chiesto la cessione e che se non sarà ceduto a gennaio per mancanza di tempo ed offerte adeguate con ogni probabilità saluterà Appiano Gentile a giugno). Intanto alle porte c’è una importantissima partita, quella contro la Lazio valida per i quarti di finale di Coppa Italia e che si disputerà giovedi sera a San Siro.

SPORTEVAI | 29-01-2019 11:16