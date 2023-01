Ferrieri Caputi convocata nella squadra arbitri per i Mondiali femminili 2023

10-01-2023 10:34

Entrare nell’anno 2023 significa, anche, entrare nell’anno dei Mondiali di calcio femminile. Nel mese di luglio in Australia e Nuova Zelanda prenderà il via la competizione internazionale che eleggerà le campionesse del mondo. L’Italia di Milena Bertolini si giocherà tutte le sue carte, ma non sarà l’unica squadra rappresentante del nostro paese o, per meglio dire, non saranno solo le atlete a portare in alto iil tricolore.

La Fifa ha infatti reso noto l’elenco dei direttori di gara designati per questo grande evento e fra questi spunta anche la livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, oltre i colleghi Francesca Di Monte e Massimiliano Irrati, designato nel gruppo dei “Video Match Officials”.

Ferrieri Caputi e Di Monte hanno già diretto match di serie A maschile e femminile, partite internazionali di Women’s Champions League e sono state protagoniste dei Mondiali under 17 femminili disputatisi in India. Questo nuovo traguardo dimostra, ancora una volta, la crescita del movimento arbitrale italiano.

Da sottolineare come fra i 33 direttori designati ci sia anche la francese Stephanie Frappart, prima donna ad aver arbitrato una gara di un mondiale maschile lo scorso dicembre.