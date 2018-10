Festa-Maradona: finisce con la testa nella torta

Giornata speciale ieri per Maradona che ha festeggiato i suoi 58 anni in campo. L’attuale allenatore dei Dorados, in Messico, è stato accolto allo stadio da star: tutti i giocatori della rosa indossavano una maglietta celebrativa speciale con la faccia del Diez stampata, il numero 10 alle spalle e la scritta “Felice compleanno”. Diego è stato ricevuto a centrocampo, tra gli applausi di tutti i presenti prima dell’allenamento pomeridiano, dove su un tavolino era stata portata una torta speciale, con i colori del club e un pupazzo a rappresentare Maradona. Una sorpresa però era dietro l’angolo, appena l’ex fuoriclasse del Napoli si è avvicinato al dolce, tutta la squadra gli ha spinto la testa nella torta, con la panna che ha ricoperto il suo volto. Risate e cori pro-Diego prima di iniziare a sudare in campo.

ALTRI TEMPI – Lontani i tempi in cui le epiche feste per il suo compleanno diventavano motivo di nottate e bagordi ai tempi di Napoli. In occasione del suo 58esimo compleanno invece Marca ha voluto ricordare un singolare aneddoto risalente al 1986, poco dopo che Maradona aveva trascinato l’Argentina a vincere il Mondiale e poco prima che portasse gli azzurri a vincere il primo scudetto della loro storia. Si tratta di un regalo speciale che volle dal presidente Ferlaino. Maradona parlò con il suo manager Guillermo Coppola ed espresse il desiderio di avere una Ferrari Testarossa ma di colore nero.

DOVE STA LO STEREO? – Al tempo il Cavallino produceva vetture solo di colore rosso, ma Ferlaino riuscì a farne realizzare una appositamente per lui, del valore di 430mila euro cui dovette aggiungere 130mila euro per gli aggiustamenti. Una spesa non da poco, specie per l’epoca, ma quando il regalo arrivò tra le mani di Diego ecco la sorpresa, come raccontato dalle parole dello stesso Coppola: “Maradona iniziò a guardare l’auto da tutti i lati, gli chiesi: che c’è? E lui: “manca lo stereo”. Io gli risposi: “come lo stereo? E’ un’auto da corsa, non ha aria condizionata, non può avere questi accessori”. E lui serafico: “Bene, allora che se la mettano in cu…”. Ferlaino non poteva crederci…”. Quel modello di Testarossa nero lo ebbero poi anche Sylvester Stallone e Michael Jackson che se lo fece fare in versione decapottabile.

