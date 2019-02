FIFA 19: 5 calciatori migliori nel gioco che nella vita reale

FIFA 19 è un gioco che talvolta riesce a superare anche la stessa realtà. Le sue statistiche, spesso aderenti perfettamente a quelle del calcio vero, talvolta risultano più o meno sbilanciate, al punto che esistono alcuni giocatori dalle caratteristiche un po’ troppo generose. Tra tutti, ne spiccano soprattutto 5, che nel gioco hanno dei parametri sicuramente più alti rispetto a quanto sarebbe giusto.

FIFA 19, 5 giocatori dalle statistiche sbilanciate

Il primo è Alexis Sanchez del Manchester United. Dopo il passaggio ai Red Devils, infatti, il trentenne cileno sta vivendo un periodo nero per la sua carriera, nel quale non riesce a riproporre le performance viste a Udine, Barcellona e Londra. Questa stagione, tra l’altro, si sta rivelando terribilmente ostica. Ecco perché il suo overall di 87 appare troppo alto se paragonato alle sue prestazioni.

James Rodriguez del Bayern Monaco è un altro giocatore che oggi difficilmente supererebbe un overall di 85. Il colombiano, considerato uno dei migliori talenti della sua generazione, in Baviera sembra non riuscire a confermare questo assunto, finendo sempre più spesso in panchina. In FIFA 19, EA Sports gli aveva però assegnato addirittura un rating di 88, appaiandolo di fatto a gente come Pogba, Coutinho, Marcelo e Salah…

La stessa valutazione è stata assegnata a Gareth Bale, uno che ha tutti i mezzi per primeggiare ma che ha sempre peccato di mancanza di impegno. Il gallese, pur avendo al Real Madrid l’opportunità di imporsi a livello mondiale, ha avuto una carriera troppo costellata da infortuni e mancanza di forma. Il voto di EA è quindi più un premio al suo potenziale che alle sue reali condizioni.

Gli ultimi due della lista sono invece Isco e Mats Hummels, entrambi a 89 (come Griezmann, Chiellini, Aguero e Kane). Ancora Real Madrid e Bayern Monaco, ancora due giocatori sui quali le aspettative non sono affatto state ripagate. Il primo sta vivendo una delle peggiori stagioni della sua carriera, con il rischio di venire pesantemente rivalutato quando arriverà FIFA 20. Quanto al tedesco, a 30 anni suonati è in netto declino, soprattutto grazie a prestazioni che sono ormai soltanto i fantasmi di quelle d’un tempo.

HF4 | 12-02-2019 15:30