FIFA 19: prezzo scontato su PlayStation Store fino al 31 ottobre

Per chi ancora non lo sapesse, ci sono ancora pochissimi giorni per approfittare della promozione di FIFA 19 su PlayStation Store: fino al 31 ottobre, infatti, potrete acquistare il titolo firmato EA Sports (uscito lo scorso 28 settembre) a un costo davvero scontato. L’offerta vale per le edizioni Standard, Champions e Ultimate.

Ecco i prezzi del gioco sullo store di PlayStation:

FIFA 19 al 30%, a 48,99€ anziché 69,99€

FIFA 19 Champions Edition a 58,49€ anziché 89,99€

FIFA 19 Ultimate Edition a 64,99€ anziché 99,99€

La modalità Champions Edition include fino a 10 pacchetti oro premium maxi FUT; Neymar Jr. in prestito (per 7 partite), nonché Cristiano Ronaldo in prestito in FUT (sempre per 7 partite). Non solo: ci saranno anche divise FUT in special edition, create dai musicisti della colonna sonora di FIFA.

Per quanto riguarda invece la modalità Ultimate Edition, sono compresi fino a 25 pacchetti oro premium maxi FUT; Neymar Jr. in prestito (per 7 partite) e Cristiano Ronaldo in prestito in FUT (sempre per 7 partite). Anche in questa edizione ci saranno le divise in special edition.

HF4 | 26-10-2018 08:30