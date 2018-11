Fifa 19, le squadre da prendere in modalità carriera

Nonostante FUT sia una delle mode più giocate dagli appassionati di FIFA 19, il gioco di EA Sports presenta una meravigliosa modalità carriera nella quale prendere per mano un team e condurla sul tetto del mondo. Ma vi siete mai chiesti qual è la squadra migliore per cominciarla? L’importante è tener conto dei fondi a disposizione della squadra, dell’età media e del livello potenziale dei giovani presenti in rosa.

FIFA 19: Milan e Sassuolo le italiane migliori per la modalità carriera

Non a caso le squadre migliori sul lungo periodo non sono certo quelle di primissima fascia. Scordatevi la lotta scudetto, Cristiano Ronaldo e Lorenzo Insigne e concentratevi su quelle un po’ più in basso in classifica. Il Milan, per esempio, è un’ottima scelta: tanti giovani e un budget di ben 52 milioni. Nel lungo periodo i vari Donnarumma, Cutrone, Calabria, Caldara e Romagnoli potrebbero darvi delle soddisfazioni davvero niente male…

C’è un’altra squadra che però può fare la gioia degli aspiranti allenatori: il Sassuolo. Il club neroverde è senza ombra di dubbio quello con i giovani con il potenziale più alto, il cui talento supplisce ampiamente al basso budget. I nomi sono noti praticamente a tutti: Berardi, Sensi, Brignola, Adjapong, Boga, Locatelli, Lirola, Marlon e Magnani. Potrebbe essere la scelta migliore!

Se volete partire dalla B, la scelta giusta è invece il Brescia: Sandro Tonali può raggiungere un overall di 85+, ma in rosa ci sono tanti altri giovani interessanti. In Serie A, in realtà, ci sarebbero anche Fiorentina e Udinese. I bianconeri friulani hanno un budget di soli 7 milioni ma diversi talenti ancora giovanissimi. La Viola ha invece alcuni overall potenziali decisamente maggiori alla media, specie per due gioiellini come Chiesa e Simeone.

Se invece preferite l’estero, le scelte migliori sono club come Fulham, Wolverampton, Amburgo, Lipsia, Ajax, Lione e Benfica… Tuttavia, rispetto al campionato italiano, in media dispongono di un budget più alto (specie per le società inglesi e tedesche) che rende più semplice la scalata. Quindi, se vi piacciono le sfide, siate pronti a vestirvi di rossonero o neroverde!

HF4 | 15-11-2018 14:55