Figc, domani Gravina sarà rieletto presidente, lotta Galliani-Marotta come consiglieri

In carica dal 2018 l'attuale presidente è destinato a rimanere al vertice del calcio italiano. L'elenco completo dei candidati al ruolo di consigliere

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non ci sono alternative a Gabriele Gravina. Domani nell’assemblea elettiva federale il dirigente sarà quindi rieletto presidente della Figc, ruolo che ricopre ormai dal 2018 e che è destinato a ricoprire per altri 4 anni. C’è maggiore incertezza invece per i consiglieri dove è in atto una battaglia tra diversi candidati tra i quali figurano Adriano Galliani e Beppe Marotta.

Vecchio e nuovo presidente per la Figc

La Figc da domani avrà un nuovo presidente. Che poi è anche il vecchio. Gabriele Gravina è stato l’unico candidato a presentare formalmente richiesta di elezione, dunque non sono mai esistite reali alternative per un cambiamento ai vertici del calcio italiano. In passato qualcuno aveva paventato la possibilità che si presentasse Alex Del Piero per il ruolo, mai concretizzatasi.

Consiglieri: non c’è più Claudio Lotito

L’assemblea elettiva della Federcalcio è in programma domani 3 febbraio presso il Rome Cavalieri a Roma. Tra i temi del giorno oltre alla rielezione del numero 1 c’è anche quella dei tre consiglieri che lo accompagneranno nell’avventura. Sono numerose in tal senso le candidature, con un’assenza un po’ rumorosa: nell’elenco non figura più il nome di Claudio Lotito.

Ecco l’elenco completo dei candidati: presenti Galliani e Marotta

Resta comunque parecchio nutrita la lista dei candidati tra i quali uscirà il nome dei tre eletti. Ci sono tanti dirigenti del calcio italiano, tra i quali qualcuno con parecchia esperienza alle spalle. In corsa ci sono Francesco Calvo, Stefano Campoccia, Carlo Catte, Claudio Fenucci, Alessandro Ferrari, Adriano Galliani, Giuseppe Marotta, Luca Martines, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Saverio Sticchi Damiani, Francesco Terrazzani.