Dossena, l’attacco a Gravina a Striscia La Notizia poi la previsione su Del Piero: “Non verrà mai eletto”

Secondo il campione del mondo di Spagna '82, Del Piero non ha alcuna chance di essere eletto a presidente della Federazione. L'accusa all'Aic e quel sogno tradito

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Continua a tenere banco l’elezione del prossimo presidente della Figc. Il giorno della verità è fissato per il prossimo 3 febbraio 2025: l’attuale numero uno Gravina ha già annunciato la sua candidatura, mentre non sono state sciolte le riserve su Del Piero. Sulla vicenda è intervenuto anche Dossena, intercettato dai microfoni di Striscia La Notizia.

Elezioni Figc, Dossena a ruota libera a Striscia

L’inviato di Striscia La Notizia, Pinuccio, è tornato a occuparsi del mondo del calcio, intervistando Beppe Dossena su una questione legata al tfr dei calciatori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il discorso si è poi spostato sull’Associazione Italiana Calciatori (Aic) e sulle imminenti elezioni per il presidente federale, che vedono Gabriele Gravina per nulla intenzionato a cedere ‘lo scettro’, nonostante gli ultimi sviluppi delle indagini della Procura di Roma a suo carico per il reato di autoriciclaggio.

Figc, la previsione di Dossena su Del Piero

Dossena non ci gira certo intorno. Va dritto al punto, senza fronzoli. La sua previsione sull’eventuale candidatura di Alex Del Piero a presidente federale non sorride a Pinturicchio.

“Io ho la sensazione che, se si dovesse presentare, non sarà mai eletto”. Ricordiamo che l’ex attaccante della Juve e della Nazionale campione del mondo 2006 non ha affatto chiuso alla possibile corsa alla presidenza, ribadendo, però, che “nessuno mi ha candidato e una iniziativa simile andrebbe affrontata con spirito di squadra”. Dossena spiega poi i motivi che lo inducono a credere nella sconfitta di Del Piero.

L’attacco a Gravina, l’Aic e quel sogno tradito

Nel 2020 il campione del mondo di Spagna ’82 si candidò last minute e senza successo alla presidenza dell’Aic per sostituire Marco Tardelli, che rinunciò a concorrere. Pinuccio sottolinea nel servizio come quest’ultimo abbia contemporaneamente accettato la proposta di Gravina di diventare responsabile del nuovo centro Figc, il quartier generale delle giovanile azzurre. Un incarico durato quattro anni, per cui – afferma Striscia La Notizia – Tardelli ha ricevuto un compenso di 200mila euro all’anno.

Dossena torna quindi su Del Piero e aggiunge: “Il silenzio dell’Aic ha del misterioso. Il loro pensiero era entrare nel Consiglio federale, ci sono entrati e oggi rappresentano il 20% per eleggere il presidente federale. Avevano un sogno: portare un calciatore alla presidenza. La miopia dell’Aic oggi va contro la natura stessa dell’Associazione, va contro il motivo per cui è nata”.