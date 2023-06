Filippo Inzaghi all’attacco di Allegri: “E’ stata colpa sua”. E sui social si scatena il putiferio

Nella sua autobiografia “Il momento giusto”, Filippo Inzaghi si scaglia contro l’allenatore della Juventus: “Il mio ritiro è stata colpa sua, non mi voleva più nello spogliatoio”

20-06-2023 14:05

Filippo Inzaghi si iscrive alla lista di quelli che hanno messo Massimiliano Allegri nel mirino. Emergono vecchie ruggini tra l’ex attaccante, ora allenatore, e l’attuale tecnico della Juventus dalle anticipazione dell’autobiografia di Pippo, “Il momento giusto”.

Inzaghi attacca Allegri: “Mi sono ritirato per colpa sua”

In uno degli stralci del libro pubblicato oggi (con la collaborazione) di Olivero, giornalista della Gazzetta dello Sport, si parla anche del ritiro di Filippo Inzaghi da calciatore e l’ex Milan non usa mezzi termini per attaccare l’attuale allenatore della Juventus.

“Era stato Allegri a chiudere la mia carriera da giocatore. Io e il Milan avevamo trovato un accordo nella primavera del 2011 per prolungare di un anno il mio contratto. Galliani era felice di aver trovato questa soluzione, Allegri invece la bocciò, non mi voleva più nello spogliato e lo disse alla dirigenza chiedendo che non mi fosse rinnovato il contratto per me fu una mazzata”.

Inzaghi al Milan e il rapporto con Max Allegri

Da Milanello, nel corso degli anni, sono arrivate notizie circa un rapporto molto difficile tra Filippo Inzaghi e Massimiliano Allegri. In particolare nella primavera del 2012 sembra che i due siano quei arrivati alle mani quando Pippo allenava gli Allievi del Milan. L’ex attaccante ad un saluto di Max avrebbe risposto:

“Per me non esisti”, scatenando in questo modo la furia del toscano con i due che sarebbero arrivati quasi alle mani.

Allegri ancora sotto attacco: putiferio sui social

Le parole di Pippo Inzaghi scatenano ovviamente la polemica anche sui social con tanti tifosi che si scagliano ancora una volta contro l’allenatore toscano: “Assurdo che questo personaggio continui ad allenare”, scrive Sportivo.

Le critiche nei confronti di Allegri sono tante: “Un altro tassello della leggenda Allegri. Uno che ha avuto problemi con tutti e che malgrado gli scudetti è odiato da tutte le tifoserie”. E ancora: “Omino piccolo piccolo, ma mi raccomando Elkann ora magari blindalo con un contratto a vita”.