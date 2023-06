Italia, Chiesa ringrazia Mancini e lancia un messaggio alla Juventus e ad Allegri

L’Italia ritrova il sorriso. La squadra di Roberto Mancini sembra ancora convalescente ma riesce a battere l’Olanda e a conquistare il terzo posto in Nations League dopo la delusione contro la Spagna. Una vittoria che mette in evidenza il ritorno al gol di Federico Chiesa dopo un anno piuttosto complicato.

Ritrova il gol ed il sorriso Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus ha vissuto una stagione difficile dopo l’infortunio e alla fine del match contro l’Olanda ringrazia della fiducia Roberto Mancini e lancia anche un messaggio alla Juventus.

Due anni senza segnare in nazionale sono tanti, sono stato fuori 10 mesi. Oggi abbiamo reagito dopo una brutta sconfitta contro la Spagna. Mi è mancata tanto la nazionale, è quella che mi ha fatto emergere ai livelli più alti. Devo ringraziare mister Mancini che mi ha sempre dato fiducia e lo ringrazierò sempre per questo.

A fine gara Federico Dimarco era stremato, l’esterno dell’Inter è stato protagonista di una stagione bella, lunghissima ma anche estenuante che si è conclusa con il bel gol contro l’Olanda.

Sono contento per il premio di migliore in campo ma l’importante è che abbiamo vinto questa partita. E’ stata una bella partita con tanti gol, alla fine si faceva sentire la stanchezza di tutta la stagione. Ci tenevo tanto a questo gol.

Nella gara contro l’Olanda c’era grande attesa anche per il debutto dal primo minuto di Alessandro Buongiorno, a 24 anni il difensore del Torino si è fatto trovare pronto ed è stato tra i migliori azzurri.

E’ stata una grande emozione esordire in questo modo, abbiamo dato tutto, abbiamo giocato una buona partita sopratutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo tenuto botta. Sono contento per me ma ovviamente per la vittoria della squadra. Credo di riuscire ad adeguarmi sia nella difesa a tre che a 4, ma sono stati d’aiuto soprattuto i miei compagni che mi hanno dato tanti consigli.