Final Eight Coppa Italia, Belinelli: "Vogliamo portarla a casa"

14-02-2023 10:08

Al via le Final Eight di Coppa Italia (15-19 febbraio a Torino). Virtus Bologna e Olimpia Milano sono le favorite per portare a casa il trofeo. Belinelli ci tiene particolarmente a vincere un altro trofeo, lui che ha un anello NBA (2014): “Io sin da piccolo credo che sia sempre meglio vincere qualsiasi coppa si disputi. E’ la mia mentalità. Si dice anche che la Coppa Italia porti sfiga… Noi però vogliamo portarla a casa, e per questo daremo il massimo”, le sue parole al Corriere dello Sport.

A 36 anni suonati, Belinelli si sente ancora in grado di fare la differenza: “Odio quando non posso giocare: sto male, soffro. Io amo il basket, il confronto, la sfida, il potermi allenare. C erco di essere un buon esempio per i miei compagni, che d’altronde è quello che il mio ruolo di capitano richiede. Inoltre in questo momento mi sento bene: ho cura del mio corpo, faccio una vita semplice e umile: sto a casa con mia moglie Martina e mia figlia Nina Sophie. Quello che sono ora lo devo anche alla famiglia, ai compagni, al mio club”.