Finale Qatar 2022, Argentina-Francia: probabili formazioni

18-12-2022 10:29

Oggi alle ore 16 presso lo “Lusail Stadium” andrà in scena l’atto conclusivo dei Mondiali 2022 tra Argentina e Francia

Tra gli albiceleste, Lionel Scaloni recupera Acuna dalla squalifica. Il difensore prenderà posto sulla corsia di sinistra al posto di Tagliafico mentre il reparto arretrato sarà composto Lisandro Martinez, Otamendi e Romero con Molina a destra. Enzo Fernandez confermato regista, con De Paul da una parte e Mac Allister dall’altra mentre in attacco Julian Alvarez e Messi formeranno il tandem offensivo.

Nei campioni del mondo in carica, Didier Deschamps recupera tutti gli influenzati. In difesa davanti a Lloris ci saranno Koundé a destra, Theo Hernandez a sinistra e la coppia centrale formata da Varane e Konaté. A centrocampo spazio alla coppia Fofana-Tchouameni mentre in attacco Dembélé, Griezmann e Mbappè a sostegno dell’unica punta che sarà Olivier Giroud.

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.