L'Itas Trentino ha vinto in quattro set il primo atto della finale

01-05-2023 20:50

L’Itas Trentino ha vinto gara 1 della finale Scudetto della Superlega 2022/2023 contro la Lube Civitanova. La squadra di Lorenzetti si è imposta in quattro set con il punteggio di 25-23, 23-25, 25-23, 25-17.

Tra i migliori sul parquez Kaziyski con 22 punti, in doppia cifra anche Michieletto con 17 punti. Per Civitanova non è bastato un grande Nikolov con 20 punti. Gara 2 in programma giovedì prossimo all’Eurosuole Forum di Civitanova.