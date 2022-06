Finali scudetto, gara-1: Milano espugna la Segafredo Arena, Virtus battuta

08-06-2022 23:29

Alla Segafredo Arena bellissima vittoria dell’AX Armani Exchange Milano che espugna il campo della Virtus Segafredo Bologna col punteggio di 66-62 in gara-1 delle finali scudetto LBA. Una partita nella quale l’Olimpia di Ettore Messina, dopo i primi due quarti equilibratissimi, chiusi comunque avanti sul 13-10 e sul 28-27, ha preso il largo nel secondo tempo arrivando agli ultimi dieci minuti in vantaggio per 50-40, punteggio bassissimo per i padroni di casa che evidenzia la grande difesa degli ospiti.

Nell’ultimo quarto le V Nere di Sergio Scariolo ritrovano un po’ di vena in attacco arrivando a sole due lunghezze di distacco, 57-59, a 3’35 dalla sirena, il punteggio rimane bloccato per quasi un minuto e poi due liberi di Benjamin Bentil fanno riallungare l’Armani. Di nuovo -2 Virtus nel finale (62-64) dopo una tripla di Milos Teodosic, ma dopo altri due tiri dalla lunetta a segno di Devon Hall manca un tiro in sospensione in contropiede e poi, dopo un rimbalzo offensivo, sbaglia il passaggio che avrebbe tenute vive le speranze di Bologna.

Per i milanesi 18 punti di Shavon Shields, 13 di Gigi Datome, 10 più 10 rimbalzi per Kyle Hines, per i felsinei Teodosic chiude a 16 punti, 11 più 7 rimbalzi per Tornike Shengelia. Venerdì gara-2 sempre a Bologna.