Fiorentina, avviati i contatti per il rinnovo del contratto di Biraghi

Il difensore vuole chiudere la carrera in viola.

30-03-2023 11:57

Il rapporto tra Cristiano Biraghi e la Fiorentina sarà destinato a proseguire. L’edizione odierna della Repubblica di Firenze ha riportato come la società ed il procuratore del difensore, in scadenza di contratto nel 2024, sono al lavoro per il rinnovo. La volontà dell’esterno è quella di rimanere e chiudere la sua carriera in viola ma anche quella di diventare chioccia per i giocatori più giovani.