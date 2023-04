Fiorentina, Barone: “Non possiamo giocare due anni lontani da Firenze”

Il direttore generale della Viola parla delle infrastrutture e in particolare del rifacimento dello stadio Franchi

18-04-2023 15:42

“Impensabile giocare due anni fuori dalla città”. A sbottare è Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, che ha parlato delle infrastrutture e in particolare del rifacimento dello stadio Artemio Franchi: “Parlando di Viola Park come avete visto abbiamo già tolto le gru e questo significa che siamo quasi alla fine dei lavori. Il ritiro sarà fatto lì e stiamo lavorando con il comune per risolvere la questione su dove giocheremo. Impensabile giocare due anni fuori dalla città, non si è mai visto una cosa simile nel mondo. Ormai è un anno che chiediamo quale è il futuro della Fiorentina, non può essere un futuro dove andiamo sempre a perdere. Vogliamo sapere il costo della concessione del Franchi. Mi auguro che il Comune ci comunichi il tutto il prima possibile. Commisso sta dando moltissimo alla Fiorentina e alla città di Firenze”.