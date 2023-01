Fiorentina, Brekalo è in arrivo

26-01-2023 22:53

Josip Brekalo sta per tornare in Italia. La sua prossima avventura sarà infatti alla Fiorentina, dato che l’esterno croato ha deciso di sposare la causa del club viola. Lo scorso anno in prestito al Torino, il giocatore era rientrato in estate al Wolfsburg, con cui il contratto è in scadenza a giugno.

Accostato a Udinese, Napoli e Dinamo Zagabria negli scorsi giorni, Brekalo passerà così alla Fiorentina con il club viola che verserà 1,5 milioni ai tedeschi del Wolfsburg più una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore classe 1998 pronto un contratto di quattro anni a 1,5 milioni più bonus.

