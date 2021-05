Fiorentina, Commisso accoglie Gattuso: "È ritornato l’entusiasmo"

La Fiorentina, e Rocco Commisso in testa, ha voluto fare le cose con ordine e partire dalla guida tecnica prima di approcciare la sessione di mercato estiva.

Battendo sul tempo la concorrenza quindi, i viola hanno messo a segno il colpo Rino Gattuso, anticipando le tante presunte rivali desiderose di strappare i servigi del tecnico in uscita dal Napoli.

Da lui, dal suo carattere e dalle sue qualità umane, la Fiorentina ripartirà con rinnovate ambizioni provando a mettere nel mirino quella qualificazione a una coppa europea che manca ormai da diverso tempo.

Questa è la speranza, neanche tanto velata, di Rocco Commisso il quale ha accolto con gioia l’approdo a Firenze di Gattuso.

“Sono soddisfatto e credo lo siano tutti i tifosi, questo mi rende molto contento. L’entusiasmo è ritornato” ha detto il numero uno viola.

“C’era anche due anni fa, poi qualcosa è andato male. Speriamo che questo consenso duri a lungo, aiutate la squadra, Gattuso e la dirigenza. Non dobbiamo tornare a un giorno di entusiasmo e uno di critiche. Voglio ringraziare anche quelli che hanno lavorato duro per far arrivare il mister. Io ho dato l’ok, ho sempre voluto bene a Gattuso e non solo per i Mondiali del 2006. Ho molto rispetto per lui, per la sua grinta e per la sua famiglia. E’ uno che dice le cose in faccia e non dietro le spalle, come Rocco” ha affermato Commisso.

OMNISPORT | 27-05-2021 16:30