Fiorentina, Italiano: "Col Milan serata fantastica"

02-12-2021 18:51

Ai canali ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei tifosi partendo dalla vittoria sul Milan: “Quella serata è stata entusiasmante. Lo stadio era piena ed abbiamo battuto la prima in classifica. Veder gioire così il popolo viola è stato il più bel momento della mia esperienza viola fino a questo momento. Poi fuori casa si è inceppato qualcosa ma da domenica dobbiamo invertire la rotta”.

Prossimo avversario il Bologna: “Siamo già pronti per affrontare il Bologna, sappiamo che è una partita difficile ma ci teniamo a fare bene fuori casa perché ultimamente non ci stiamo riuscendo. Come squadra possiamo ancora crescere tantissimo visto che è ancora giovane, e vedo una crescita di molti singoli gara dopo gara senza fare nomi. Abbiamo fatto qualche passo falso ma non lo meritavamo secondo me”.

