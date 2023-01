Fiorentina, Italiano: "Dobbiamo andare più forti rispetto al girone d'andata"

20-01-2023 17:18

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino.

La Fiorentina ha registrato sette sconfitte in questo campionato finora e nel girone d’andata della scorsa Serie A ne collezionò esattamente sette in totale; dopo 19 turni, però, nel 21/22 erano arrivate ben 10 vittorie, mentre ora i successi sono solo sei.

Queste le parole di Italiano:

“Abbiamo questa gara in cui cercheremo di sfruttare tutte le nostre qualità per ottenere i 3 punti e guadagnare qualche posizione in classifica. Dobbiamo andare più forte rispetto al girone d’andata, e cercare di migliorare soprattutto nella fase realizzativa. Col Torino sono sempre gare insidiose, Juric ormai è una garanzia, giocano bene e propongono un calcio aggressivo, dal punto di vista fisico saremo chiamati ad una gara difficile e richiederà grande attenzione. Conosciamo i pregi e i difetti del Torino, cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto, soprattutto in casa”.