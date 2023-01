Fiorentina, Italiano: "Dobbiamo uscire da questo momento"

Il tecnico dei viola: "Dobbiamo reagire e alzare il livello, consapevoli che andiamo a sfidare una squadra molto forte e che è in fiducia".

28-01-2023 18:03

In vista del match contro la Lazio, il tecnico della Fiorentina Italiano ha dichiarato: “I ragazzi sono concentrati, specie per venire fuori da questo momento negativo. Dobbiamo reagire e alzare il livello, consapevoli che andiamo a sfidare una squadra molto forte e che è in fiducia. Quella che dobbiamo prendere anche noi, cercando di proporre e fare tutto con più intensità e qualità. Dobbiamo andare a prendere punti importanti”.

Italiano torna sulla sconfitta di qualche mese fa contro i biancocelesti: “La gara d’andata l’avevamo analizzata. Abbiamo visto qualche situazione in cui avevamo fatto bene, in altre meno. Non mi erano piaciuti gli ultimi minuti, abbiamo concesso gol evitabilissimi. Serve attenzione nelle palle inattive, dove ci avevano fatto gol. Loro sono forti tecnicamente, dobbiamo difendere bene e alzare l’attenzione”.