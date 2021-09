Fiorentina, Italiano: "Gli episodi dubbi sono sempre tanti"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo italiano commenta la vittoria della Viola contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella terza giornata di Serie A TIM, primo successo della formazione di Firenze contro la Dea dal 2016 a questa parte:

“Siamo solo alla terza giornata. Vincere qua è dura, difficile, è un risultato importantissimo per noi. Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima gara, nel secondo tempo ci siamo abbassati e siamo stati bravi. Potevamo fare il terzo gol, l’abbiamo vinta e siamo contenti. L’arrabbiatura è perché anche con il Torino potevamo fare male in ripartenza, e anche oggi non siamo stati bravissimi in rifinitura. Se ci lavori poi devi portarlo in campo. Dobbiamo credere in quello che facciamo, oggi una squadra come la nostra, in costruzione, viene a Bergamo e vince ed è troppo bello”.

Poi una parola su Dusan Vlahovic, grande protagonista della sfida. Tra l’altro, nell’anno solare 2021, solo Lewandowski (30), Messi (23) e Haaland (22) hanno segnato più di Vlahovic (20 gol) nei top-5 campionati europei:

“Rinnoverà presto, la trattativa va avanti da un bel pezzo, si arriverà alla conclusione. Oggi avete visto quanto vale, quello che sa fare. I rigori non è semplice segnarli, sono felice di come va in campo […] Ha una cultura del lavoro straordinaria, la partita è lo specchio dell’allenamento e puntualmente in partita fa la stessa cosa. È una grande forza per un giovane, se continua così senza perdere umiltà farà tanta strada. Ha fame, voglia di vincere, non si accontenta: è il suo segreto”.

Infine, un commento sugli episodi dubbi che hanno caratterizzato la sfida:

“Non ho rivisto tutti gli episodi, se è stato deciso così va bene. Nell’arco di un campionato ne capitano di tutti i colori, ma io parlerei del fatto che la Fiorentina abbia vinto a Bergamo. Non era semplice, è strepitoso […] I rigori e gli errori non li guardo mai. Concedere troppi palloni all’Atalanta è stato pericoloso, ma uscire da qui con i tre punti è bellissimo. I nazionali sono arrivati stanotte, non avevo tredici effettivi a disposizione”.

OMNISPORT | 11-09-2021 23:35