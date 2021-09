Fiorentina, Italiano parla in conferenza: "Partita complicata contro l'Atalanta"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Queste le sue parole, riportate dai colleghi di TMW:

“Pian pianino sono tornati i Nazionali tranne i sudamericani. Per quanto riguarda il loro utilizzo vediamo, visto che rientrano domani. Gli altri si sono allenati qualche giorno preparando una partita difficile in maniera anomala. E’ difficile preparare una partita così in poco tempo. Dispiace perché forse serviva qualche giorno in più ma riguarda tutti e cercheremo di fare meno errori possibili […] Gasperini e l’Atalanta in questi ultimi anni hanno fatto un lavoro straordinario che tutti riconoscono. Una squadra che se è in giornata e in condizione dà spettacolo per i tanti gol e per il gioco che propone. I complimenti li ho già fatti e continuo a farli alla società e al mister. Sarebbe bello cercare di fare un percorso come quello che stanno facendo loro. Questa partita è molto difficile e complicata. Sapete tutti di cosa è capace l’Atalanta, soprattutto in casa. In due allenamenti dovremo essere veloci e svegli. Preparare nel minimo dettaglio ciò che serve per metterli in difficoltà. Siamo reduci da una vittoria e dobbiamo dare continuità. Penso che l’Atalanta ad oggi è una squadra completa. Sa dominare le gare ma anche ripartire in contropiede. Sa agire mandando tanti giocatori in zona gol. E’ una squadra che se gli lasci il pallino del gioco ti attacca con molti uomini e noi dovremo limitarli in questo”.

Poi si passa a parlare di alcuni giocatori nello specifico:

“Odriozola? Ha qualità fisiche incredibili, può fare avanti e indietro per 95′ senza sentire fatica ma è normale che si deve ancora adattare al nuovo allenatore e ai nuovi compagni. E’ un ragazzo intelligente che è felicissimo di essere alla Fiorentina, è in coppia con Lollo Venuti per il ruolo di laterale destro. La concorrenza è sana e abbiamo aggiunto un giocatore di valore […] Nastasic? E’ arrivato con una contusione alla caviglia, anche Castrovilli ha preso una botta al polpaccio, ma sono situazioni già rientrate dopo un giorno di terapie. Ieri si sono allenati tutti e sono tutti a disposizione, in attesa dei sudamericani. Ho alcuni ballottaggi e dopo la rifinitura speriamo di scegliere bene […] Torreira? Vale lo stesso discorso fatto per Odriozola. Nuovi metodi, nuovi concetti, adattamento all’ambiente, però stiamo parlando di un calciatore che viene da Arsenal e Atletico Madrid, ha grande carisma e intelligenza tattica, mi ha impressionato il dinamismo e la voglia di incidere. E’ un giocatore importante che si aggiunge al centrocampo dove abbiamo qualità e caratteristiche variegate. A livello caratteriale e di mentalità dobbiamo essere una squadra forte che non molla mai e Torreira ci verrà utile sicuramente”.

OMNISPORT | 10-09-2021 13:15